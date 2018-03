São Paulo muda a venda dos ingressos O São Paulo vai promover mudanças no sistema de venda de ingressos para o jogo contra a LDU, no próximo dia 10, no Morumbi, pela Libertadores. A diretoria do clube, em parceria com a empresa BWA e a Federação Paulista de Futebol, descentralizou os pontos de atendimento e vai disponibilizar entradas pela internet e por telefone. Segundo informações do São Paulo, o valor dos ingressos vai variar de R$ 10,00 a R$ 50,00. Uma das formas de aquisição será o e-mail www.ingressofacil.com.br, no qual haverá acréscimo de taxa de serviço. Por telefone, as entradas poderão ser compradas através do número (11) 2162-7250 nos dias 4, 5, 8 e 9 de março, das 8 às 18 horas. Também haverão ingressos à disposição nos estádios do Morumbi, Pacaembu e Palestra Itália. Nesses locais, as bilheterias estarão abertas das 11 às 17 horas dos dias 4, 5, 8 e 9 de março. No dia 10, a venda de ingressos de arquibancada será encerradas às 17h30 no Morumbi, mas o torcedor poderá adquirir entradas para os outros setores no local até às 20h30. Outra opção para quem quiser acompanhar a partida do São Paulo ao vivo é recorrer aos pontos de venda de ingressos em três shopping centers ? West Plaza (Loja Arco 3301), Center Norte (SUC 500) e SP Market (A7). As Lojas Centauro também vão participar do esquema de vendas, dias 4, 5, 6, 8 e 9 das 11 às 17 horas e das 11 às 20 horas no dia do jogo. Para a Torcida da Paz (arquibancada amarela), a troca do ingressos será feita das 11 às 17 horas no Portão 15 do Morumbi. No dia do jogo a venda para o setor ocorrerá entre 9 e 20h30.