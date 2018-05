São Paulo se reforça, mas não consegue corrigir a defesa

O São Paulo de 2016 trocou de técnico, trouxe reforços e mudou o estilo de atuar. Mas o setor que mais preocupa a diretoria continua o mesmo. A zaga deixou de causar dor de cabeça pela fragilidade e goleadas sofridas, ao demonstrar mais solidez neste início de temporada, porém sofre agora com a falta de opções e a pressa em arrumar soluções.

Os diferentes problemas na zaga o fizeram o São Paulo correr para anunciar nesta segunda-feira a contratação de Maicon, de 27 anos, emprestado pelo Porto até o fim de junho. O clube do Morumbi teve pressa de fechar a vinda para não perder o prazo de inscrição de atletas para a fase de grupos da Copa Libertadores, encerrado na noite de segunda, 48h antes do primeiro jogo pela etapa. "Existe a preocupação coma defesa. Com e lesão do Breno e como o Lugano ainda não está 100%, o clube em si quer se reforçar da melhor maneira possível", disse Michel Bastos, meia e capitão do time.

Maicon foi a segunda opção do clube para reforçar o setor. A investida anterior foi pelo argentino Marco Torsiglieri, do Monarcas Morelia, do México. "Sou um zagueiro alto, forte e gosto de sair jogando com a bola dominada. Tenho bastante força física, gosto de trombar com os atacantes e correr. Apesar de ser um jogador alto, não sou lento", disse o zagueiro em entrevista ao site oficial.

A contratação ameniza o temor depois da falha de Lucão contra o Corinthians, no domingo. As atuações ruins e a juventude do defensor de 19 anos se somaram aos problemas de falta de opção no elenco. A dupla de zaga considerada ideal, Breno e Lugano, sofre com problemas físicos e ainda não jogou junta.

O uruguaio tenta recuperar a forma ideal, tem treinado com os reservas e deve reestrear apenas no fim de semana, contra o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista. Já Breno está com uma tendinite no joelho direito e ainda não tem previsão de retorno. Após passar três anos preso na Alemanha, o zagueiro tem enfrentado dificuldade com o ritmo de jogos e desde o retorno ao São Paulo, no começo do ano passado, fez apenas nove partidas.

O técnico Edgardo Bauza tem apostado no zagueiro Rodrigo Caio como titular e, para a posição, tem como alternativa restante Lyanco, de 19 anos. Outra opção pode ser promover o retorno de Iago Maidana. Pivô de polêmica no ano passado quando foi contratado, o zagueiro foi repassado ao elenco sub-20, que ganhou a Libertadores da categoria no domingo.

O argentino, ex-zagueiro, conversou reservadamente com Lucão nesta segunda-feira, após a derrota no clássico para o Corinthians por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista. Bauza sempre ressalta nas entrevistas que gosta de trabalhar e melhorar o posicionamento defensivo da equipe. O treinador considerou muito alta a média de gols sofridos pelo time no ano passado e explicou que faltava organização à zaga.