São Paulo muda esquema tático e escala Luiz Eduardo

O técnico Paulo César Carpegiani decidiu alterar o esquema tático do São Paulo e escalar a equipe no 3-5-2 na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Assim, o zagueiro Luiz Eduardo, de apenas 17 anos, será titular na partida de domingo.

Em treino realizado neste sábado no CT da Barra Funda, Carpegiani promoveu a entrada de Luiz Eduardo na vaga do volante Zé Vítor, mudando o esquema tático do São Paulo. Ilsinho realizou a função de ala-direito e o volante Jean, que vinha sendo improvisado na lateral, voltou para sua posição de origem. Já Dagoberto, que discutiu com o treinador durante o jogo contra o Linense, trabalhou normalmente e vai jogar em Ribeirão Preto.

Esta será a primeira vez que o São Paulo começará uma partida no esquema tático 3-5-2 desde a chegada de Carpegiani. Na segunda passagem do treinador pelo clube, a equipe já disputou 16 jogos e em dois deles - contra Ceará e Americana - foi escalada com três zagueiros. Mas em ambas um deles realizou a função de lateral-direito.

A mudança acontece após o São Paulo sofrer sete gols nos últimos três jogos. A equipe que treinou neste sábado e enfrentará o Botafogo foi escalada com: Rogério Ceni; Luiz Eduardo, Xandão e Miranda; Ilsinho, Jean, Rodrigo Souto, Rivaldo e Juan; Dagoberto e Fernandinho.