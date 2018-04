São Paulo muda foco e olha para mercado sul-americano

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo está agindo para buscar reforços para a temporada. O foco no momento está no mercado sul-americano, mais precisamente na Argentina, já que o clube enfrenta dificuldades para trazer jogadores que atuam na Europa por causa dos altos salários.

Scocco, do Newell''s Old Boys, e Fernando Gago, do Vélez Sarsfield, são dois jogadores que interessam ao clube, mas não são negociações fáceis. "O Scocco é um excelente jogador. Chegamos a consultar, mas a saída dele é muito complexa. O Gago também é ótimo", confirmou o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes.

Ele explica que os valores que foram colocados até agora são fora de cogitação para a realidade do São Paulo. Scocco pertence ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e os direitos estão estipulados em R$ 5 milhões. O Newell''s tem a preferência na compra do atacante de 28 anos que ajudou a classificar a equipe para as semifinais da Libertadores.

Já Gago é um volante experiente, que foi formado nas categorias de base do Boca Juniors e participou de vitoriosas campanhas ao lado de Messi e Agüero pelas divisões menores da seleção argentina. Ele já atuou pelo Real Madrid, Roma, e pertence ao Valencia, também da Espanha. Na Argentina, por causa de uma lesão, jogou pouco neste ano. "Estamos olhando para alguns países sul-americanos", confessa João Paulo.

Ele afirma que o mercado europeu está um pouco estagnado. "Por causa da crise por lá, as equipes estão contratando menos e isso faz com que os elencos sejam mantidos. Mas estamos analisando, conversando, porém é muito difícil e não temos uma disponibilidade tão grande de destaques no mercado internacional", diz.

O cartola não esconde o interesse pelo volante Felipe Melo, que estava no Galatasaray e pertence à Juventus, e pelo lateral-direito Maicon, do Manchester City. Os dois estão na Europa, mas João Paulo lembra que a questão salarial é um grande empecilho. "Eu quase cheguei a acertar com o Felipe Melo antes, mas agora ele tem um contrato muito bom, com remunerações elevadíssimas. O Maicon também é um craque", argumenta.