São Paulo muda para salvar o semestre O São Paulo encara o jogo de quarta-feira, contra o Once Caldas, em Manizales, como final de Copa do Mundo. Com motivos. Se vencer os colombianos e garantir vaga na decisão da Libertadores, o time vai assegurar aos cofres do clube pelo menos mais R$ 2 milhões - entre premiação e bilheteria - e voltará a participar de uma final de competição importante, com repercussão internacional, depois de 10 anos, quando perdeu o tri do torneio continental para o Vélez Sarsfield, da Argentina. A missão, no entanto, não é das mais fáceis, admitem jogadores e comissão técnica. Ter de vencer fora de casa, contra um adversário motivado e diante da torcida rival não é tão simples. Para alcançar o objetivo, Cuca, insatisfeito com o desempenho do meio-campo na quarta-feira, no empate por 0 a 0 com o Once Caldas, programa mudanças. Fora de campo, a diretoria planejou a cansativa viagem a Manizales de forma cuidadosa, buscando reduzir o desgaste do elenco. A primeira alteração na equipe será a saída de Souza, que decepcionou. Fábio Santos entrará na lateral-esquerda e Gustavo Nery vai ser deslocado para o meio, como ocorreu no início do ano. Outro que deverá sair é Danilo, com rendimento fraco. O favorito para ocupar seu lugar é Marquinhos, afastado depois de atuação ruim diante do Rosario Central. Mas um problema Marquinhos. Se jogar no sábado, contra o Grêmio, pelo Brasileiro, o meia, que interessa a alguns clubes, não poderá mais defender nenhum outro time pelo Nacional. E o São Paulo não vem mostrando entusiasmo para renovar seu contrato, que termina no fim do mês. Assim, sua escalação dependerá de conversa com os dirigentes. O confronto com o Grêmio passou a ter sentindo diferente. Em conversa com os auxiliares, Cuca, que chegou a pensar em poupar atletas, resolveu escalar força máxima por dois motivos. Além de treinar a nova formação para o duelo de quarta-feira, a partida poderá ajudar a melhorar o astral do elenco, que se abalou com o empate na Libertadores. "Temos de vencer", disse o técnico. "Uma vitória será importante para a autoconfiança", acrescentou Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do clube. Outra adversidade para o segundo jogo da semifinal é a viagem para Manizales. A delegação embarcará no início da tarde de segunda-feira rumo à Colômbia. Serão seis ou sete horas no avião. A chegada será em Pereira, de onde o grupo seguirá para Manizales de ônibus, por uma estrada perigosa - cerca de 1,5 hora. O São Paulo treinará terça-feira no local da partida, para se acostumar com a velocidade da bola que aumenta por causa da altitude de mais de 2.200 metros. O título da Libertadores, além de colocar a equipe na decisão de Tóquio, no fim do ano, salvaria o semestre - no qual o time foi eliminado do Paulista pelo São Caetano -, justificaria parte das várias contratações e daria ânimo para a seqüência do Brasileiro.