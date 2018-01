São Paulo muda venda de ingressos A partir do dia 22 de outubro, no clássico contra o Santos, o São Paulo não venderá mais ingressos no dia do jogo, no Morumbi. Serão utilizados outros postos de venda espalhados pela cidade de São Paulo. ?Aceitamos a sugestão do Procon e da Polícia Militar. O objetivo é evitar as filas antes dos jogos e começar a criar um novo hábito para os torcedores?, explicou João Paulo de Jesus Lopes, diretor de Planejamento e Desenvolvimento do Clube.