São Paulo na expectativa por desempenho no Morumbi Contra o Ituano, neste domingo às 16 horas, o São Paulo quer afirmar a força de seu ataque. Se diante do Sertãozinho, na estréia no Campeonato Paulista na última quinta-feira, em um gramado prejudicado pela chuva, o time tricolor fez três gols, o que dizer do que poderá ser feito no ?tapete? do Morumbi? Com a palavra, o técnico. ?Espero que o futebol melhore mais. O toque de bola com certeza vai melhorar. Também quero que o time crie mais chances de gol?, pede Muricy Ramalho. ?O time terá que jogar mais do que foi no primeiro jogo se quiser pensar em título ou em ter chances na Copa Libertadores?, completa. O time titular que encara o Ituano será o mesmo da primeira rodada do Paulistão. Ilsinho, machucado, continua fora e é o único desfalque. Hugo, que foi o destaque da estréia, está confirmado no meio-campo. Futebol tem novo responsável Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, está de volta ao comando do futebol no São Paulo. A nomeação como vice-presidente foi feita na última quarta-feira pelo presidente Juvenal Juvêncio. Leco foi diretor de Futebol na gestão de Marcelo Portugal Gouvêa, entre 2002 e 2003. João Paulo de Jesus Lopes, que respondia pelo cargo, será agora Assessor Especial da Presidência Para Assuntos do Futebol. Ele teve que se afastar do cargo no time porque assumiu, no último dia 3, o cargo de secretário adjunto dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo.