São Paulo na expectativa por Fábio Santos e Jorge Wagner

A contratação de novos reforços para o time do São Paulo só deve ser concretizada depois das festas de fim de ano. A expectativa é de acertar a vinda do volante Fábio Santos, do Lyon, e a contratação em definitivo de Jorge Wagner, cujo empréstimo termina no dia 31 de dezembro. Em relação a Fábio Santos, o impasse é o tempo do contrato entre os clubes para o empréstimo. O time francês quer cedê-lo por apenas 6 meses, enquanto o time tricolor quer o jogador por um ano, garantindo assim sua participação no Campeonato Brasileiro - onde buscará o hexacampeonato. Já em relação a Jorge Wagner, o Bétis deve esperar até meio de janeiro por uma oferta sobre o jogador, cuja multa está estimada em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 6,5 milhões). O São Paulo pretende comprar o jogador a pedido do técnico Muricy Ramalho, que o considera peça importante para seu esquema tático. O Corinthians também estaria interessado em contratá-lo. Saída Por outro lado, quem deve sair é o meio-campista Souza. O Grêmio ofereceu R$ 3,5 milhões por ele e pode anunciá-lo no dia 27. Segundo o jogador, ele ainda teria uma proposta do Saint-Étienne, da França, de acordo com seu agente, Giuliano Bertolucci. O São Paulo já anunciou que não vai dificultar a saída dele. O grupo de jogadores do São Paulo está de férias e volta a treinar no dia 7 de janeiro.