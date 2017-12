São Paulo na semifinal da Sul-Americana Foi fácil demais. O São Paulo confirmou amplo favoritismo e, em ritmo de treino, venceu o The Strongest, da Bolívia, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. O time avança, assim, à semifinal da competição, na qual enfrenta o River Plate, da Argentina. O primeiro confronto será no dia 26, em Buenos Aires, e o segundo, no dia 3, no Brasil. Apesar de algumas boas jogadas dos brasileiros, o que mais chamou a atenção na partida foi a declaração de amor feita por Souza à mulher, no intervalo, por meio da TV Globo. Autor de dois gols, ele a homenageou pelo 20º aniversário e tornou público um desentendimento do casal. ?A gente tá brigado (sic), mas gosto dela, dedico o gol a ela?, declarou, com a sinceridade de quem busca a reconciliação. Com a ausência de Luís Fabiano e Kleber, Souza ganhou vaga entre os titulares. O meia, que ficou mais de cinco meses fora dos gramados por causa de séria contusão, havia entrado na segunda etapa das últimas duas partidas. Além dos gols, teve boa atuação nesta quarta. O jogo não tinha grande apelo, pois, no primeiro duelo, os são-paulinos já haviam vencido por 4 a 1, em La Paz. Só seriam eliminados caso fossem goleados pelos bolivianos, o que era extremamente improvável. Mesmo sem muito sacrifício, o São Paulo abriu o placar logo no início. Diego Tardelli, que jogou bem, recebeu a bola dentro da área, driblou o goleiro Berdugo e fez bonito gol. Numa falta cobrada por Alex, o Strongest empatou, mas, ainda na primeira etapa, Souza marcou dois e pôs os paulistas em vantagem por 3 a 1. Os últimos 45 minutos praticamente não existiram. O São Paulo tratou de tocar a bola esperando pelo fim e os bolivianos se preocuparam apenas em evitar novo vexame. O técnico Roberto Rojas aproveitou a folga no placar para pôr três jovens em campo: o zagueiro Edcarlos, o meia Aílton e o lateral Fábio Santos. A delegação embarca na noite desta quinta-feira para a Inglaterra, onde passará cinco dias. Treinará no CT do Manchester e disputará amistoso com o Bolton, no sábado. Luís Fabiano, que está com a seleção, lamentou ter de desfalcar o time nas próximas três rodadas do Campeonato Brasileiro, mas diz ter confiança em terminar o ano como artilheiro.