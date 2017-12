São Paulo "namora" com Edmundo O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, admitiu o interesse do clube no atacante Edmundo, que disputou o último Campeonato Italiano pelo Napoli. "Diria que é um namoro, houve um contato, mas nem mesmo me encontrei com o jogador." O dirigente disse que não tomará nenhuma atitude até que o atleta resolva seu problema jurídico com o Vasco. Edmundo está reivindicando seu passe na Justiça. Sobre a contratação do zagueiro Emerson, da Lusa, Paulo Amaral afirmou que ela poderá ser anunciada nos próximos dias. "Fizemos a proposta e aguardamos a resposta da Portuguesa", revelou o presidente são-paulino.