São Paulo não aceita nem empate no duelo contra o Necaxa O São Paulo está preocupado. Nesta quarta, às 21h45, contra o Necaxa, no Morumbi, o time joga pela sobrevivência na briga por um lugar nas oitavas-de-final da Copa Libertadores. Com quatro pontos no Grupo 2, o time tricolor ocupa apenas o terceiro lugar, atrás do Audax Italiano, do Chile, que tem sete e um jogo a mais, e do próprio Necaxa, líder com nove. Para o desespero não bater, é proibido até empatar. ?A importância agora é ganhar os três pontos. Ganhando do Necaxa, nós sairíamos mais tranqüilos para o confronto contra o Alianza [dia 18], que na teoria poderia facilitar um pouco já que está eliminado?, analisa o capitão Rogério Ceni. Para que a noite seja perfeita, a comissão técnica fez questão de tomar conta de todos os detalhes. A começar por resguardar boa parte do time titular do clássico contra o Palmeiras, no fim de semana passado. Ilsinho, Josué, Souza, Hugo, Aloísio e Leandro ganharam descanso. O último ainda se recupera de uma forte gripe, mas joga. ?Nosso time não é de meninos. É um time acostumado a decisões e que na hora da dificuldade sempre cresce muito?, ressalta Muricy Ramalho, que ontem só deixou a imprensa acompanhar a meia hora final do último treino. A torcida está intimada a comparecer. O São Paulo quer transformar o Morumbi num caldeirão diante dos mexicanos e mostrar mais uma vez que jogar em seu estádio continua sendo uma arma indispensável na Libertadores. Só o que não ajuda são os preços dos ingressos (variam de R$ 30 a R$ 70). Dos quase 72 mil bilhetes, pouco menos de 24 mil foram vendidos antecipadamente. Para sufocar o Necaxa desde o princípio, Muricy aposta no esquema com apenas dois zagueiros, tendo Richarlyson como seu grande curinga. Se a formação falhar, o volante será recuado para a defesa e a equipe voltará a jogar no 3-5-2. ?Vamos agredir e evitar que o adversário jogue em nossos erros. Mas claro que não dá para ganhar só na loucura, na pegada. É preciso paciência.? Dagoberto pode acertar A novela envolvendo a contratação do atacante Dagoberto, do Atlético Paranaense, pode acabar a qualquer momento.Na segunda-feira, os advogados do jogador conseguiram uma liminar da juíza relatora no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PR), Rosemarie Diedrichs Pimpão, que permite o depósito em juízo do valor da multa rescisória - cerca de R$ 5 milhões. Com isso, Dagoberto se livraria do time rubro-negro e ficaria com o caminho livre para acertar com o São Paulo.