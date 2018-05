São Paulo não acredita em 'corpo mole' do Grêmio

Os jogadores do São Paulo não querem pensar na possibilidade de o Grêmio "entregar" o jogo para o Flamengo e, assim, acabar com a chance de o rival Internacional ficar com o título brasileiro - o que prejudicaria também as pretensões são-paulinas. Para eles, seria uma mancha na carreira de quem fizesse algo assim.

"Se a torcida quer que o Grêmio entregue o jogo para o Flamengo e não cobra uma vitória, também não poderá cobrar do time no ano que vem quando sofrer alguma derrota. Não terá direito de cobrar o Grêmio quando precisar. Os jogadores precisam dar o máximo em qualquer partida", disse o atacante Washington.

Arouca tem o mesmo pensamento do companheiro. "São profissionais de alto nível. Se eles amolecerem, podem ficar marcados no futebol e futuramente serem prejudicados. Mas eu não acredito nisso. Eles vão se doar, fazer o seu papel. Amolecer não", disse o volante do São Paulo.