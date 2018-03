São Paulo não decidiu se vende Gustavo Nery O São Paulo analisa proposta sedutora do futebol ucraniano, de cerca de US$ 3 milhões, pelo lateral-esquerdo Gustavo Nery. A diretoria, porém, ainda não tem certeza se compensa negociá-lo neste momento. Gustavo vem tendo boas atuações no meio-de-campo e se tornou titular absoluto. Outro fator que desmotiva um pouco os dirigentes é a forma de pagamento. O valor não seria depositado à vista e sim em algumas parcelas. "É claro que aliviaria nossa situação, mas, no São Paulo, prevalece o futebol e o Gustavo é o curinga do time", observou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. "Vamos analisar com calma." O contrato do jogador termina em junho de 2004 e o próprio Gustavo diz ter intenção de permanecer no Morumbi por pelo menos mais um ano. A oferta do Shakhtar Donetsk, principal clube ucraniano ao lado do Dinamo de Kiev, contudo, balança os dirigentes. Embora esteja em boa fase, Gustavo, que já atuou na lateral e na zaga, tem substituto no elenco. E o dinheiro ajudaria a cúpula do clube a pôr em ordem a folha de pagamento do grupo. Gouvêa declarou que a situação financeira do São Paulo não é caótica, mas admite ser delicada. E confirmou que o salário de alguns jogadores está atrasado. "Vamos, até o fim do ano, viabilizar recursos." A diretoria de Marketing vem trabalhando justamente em busca de recursos e vai apresentar, na sexta-feira, um novo produto para o torcedor: o Morumbi Premium Clube. Trata-se de um grande camarote, com 1.200 lugares, fechado e separado dos demais setores do estádio, com melhores banheiros e lanchonetes. O acesso será privativo e o usuário terá direito a estacionamento. "Vamos vender carnês cobrando, em média, R$ 45,00 por partida até o fim da temporada", contou Eduardo Morato, diretor-executivo de Marketing. A inauguração ocorrerá no dia 02 de agosto, no jogo contra o Internacional-RS. De acordo com Morato, 50% dos lugares deverão ser destinados a empresas e a outra metade para o torcedor comum. A iniciativa deverá resultar num faturamento de mais de R$ 500 mil aos cofres do clube até o fim de 2003. Na sexta-feira, o São Paulo assinará contrato com a rede de lanchonetes Habib?s, que passará a ter seu nome estampado na manga da camisa da equipe. Para isso, o grupo se encarregou de reformar e melhorar todas as lanchonetes do estádio e da parte social, o que representa investimento de R$ 2 milhões. O Habib?s vai, também, comercializar seus produtos no Morumbi. Time definido - O técnico Roberto Rojas confirmou, hoje, que Diego Tardelli será mesmo titular contra o Atlético-PR, quinta-feira. O atacante ganhou a vaga de Rico, que não teve boa atuação diante do Fluminense. Leonardo Moura recuperou-se de contusão e joga. Com isso, Gabriel segue fora. Fabiano e Fábio Simplício, suspensos, dão lugar a Jorginho Paulista e Alexandre, respectivamente.