São Paulo não deve aproveitar Souza O meia Souza se apresentou hoje à comissão técnica do São Paulo e espera ser aproveitado pelo técnico Nelsinho Baptista. Dificilmente, porém, será titular. É possível até que seja negociado com outro clube, pois o São Paulo já conta com outros quatro atletas para a posição, Kaká, Adriano, Lúcio Flávio e Júlio Baptista. Carlos Miguel, que foi liberado no fim de 2001, assinou contrato com o Inter-RS.