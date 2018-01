São Paulo não deve ter nem Rogério Ceni Concentrado na final da Copa Libertadores, que começa na quarta-feira, o São Paulo decidiu manter a estratégia de poupar os titulares no Campeonato Brasileiro. Com isso, praticamente só terá reservas em campo no duelo contra a Ponte Preta, neste sábado, às 18h10, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O goleiro Rogério Ceni é o único jogador da equipe titular que pode estar em campo contra a Ponte, mas sua presença só será confirmada neste sábado mesmo. Já o atacante Roger Rodrigues, suspenso, não poderá enfrentar a sua ex-equipe. "A Libertadores é um torneio de tiro curto que está na sua quinzena final. O Brasileiro é um campeonato muito longo que ainda está na fase inicial. Por isso, fizemos a nossa opção pela Libertadores", explicou o técnico Paulo Autuori, que mantém o otimismo, mesmo jogando com os reservas contra o líder do campeonato. "Já estivemos em uma situação parecida contra o Botafogo e conseguimos vencer. Estamos sempre lutando pela vitória e vai ser assim uma vez mais." Falta apenas convencer Rogério Ceni a descansar e ficar de fora do jogo deste sábado. "Vamos tomar essa decisão conjuntamente com o jogador. Ainda não está definido", revelou Autuori. Mas o goleiro treinou forte nesta sexta-feira e quer enfrentar a Ponte.