São Paulo não economiza energia O São Paulo garante que o jogo deste domingo contra a Portuguesa, às 16 horas, no Canindé será encarado como uma final de campeonato. "Em cada dividida nossa, a bola vai ficar oval, como as de futebol americano", diz Vadão com um sorriso nos lábios. "Vamos trocar o preciosismo pela volúpia. Nosso time vai ser guerreiro, vamos ganhar o jogo, vamos nos classificar e lutar muito forte pelo título", completa o auxiliar-técnico Ivo Cecchi. Leia a íntegra no JT