São Paulo não esconde a decepção A decepção estava estampada no rosto de Paulo Autuori. Pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, o São Paulo permitiu o empate do adversário nos minutos finais da partida. Pior ainda por ter sido em um clássico contra o Palmeiras. E o jejum sem vitórias desde o título da Copa Libertadores continua: três derrotas e três empates. Domingo à noite, o time volta a campo contra o Goiás, novamente no Morumbi. "De maneira alguma posso aceitar um resultado desses. Erramos! Erramos!", dizia o técnico na saída do campo, visivelmente abalado com o empate. Mais uma vez, Paulo Autuori reclamou da arbitragem. "Só fui cumprimentá-lo pela arbitragem", ironizou. "Mas não entendi porque ele deu três minutos de acréscimos no primeiro tempo - quando saiu o primeiro gol do Palmeiras. O problema não é não gostar da arbitragem. O problema é a falta de critério." Rogério Ceni parecia pressentir o pior. Foi o único do lado são-paulino reclamando do gol que o time havia levado no finalzinho do primeiro tempo. Ninguém deu bola para ele. "Temos de ter mais atenção. Não podemos mais levar um gol como esse. É a hora de dar a volta por cima", repetia o meia Danilo. "Todos sabem da obrigação de vencer, mas temos de saber lhe dar com essa situação." O camisa 10 fez bem a função de segundo atacante e deverá permanecer improvisado no setor na partida contra o Goiás, domingo. "Não é hora para falarmos dos defeitos do time. Todo mundo está de cabeça quente, putos com o resultado. É nessa hora que precisamos mostrar personalidade para dar a volta por cima". O lateral Júnior admitiu que o São Paulo falhou no segundo tempo, mesmo sabendo que o Palmeiras viria com tudo depois de terminar a primeira etapa em desvantagem de 3 a 1. "Sabíamos que eles viriam com mais um atacante, mas o time recuou e tomou dois gols. Isso que não pode. Não podíamos ter recuado tanto. Contra o Brasiliense aconteceu a mesma coisa (empate no fim do jogo). Vacilamos de novo", disse. Desafeto de Emerson Leão nos tempos de São Paulo, Júnior foi curto e grosso. "Por que eu teria de cumprimentá-lo? Eu vim aqui para jogar futebol. Acho que por tudo o que aconteceu entre a gente, eu não preciso explicar porque disse que nunca mais jogo com ele. Houve um desgaste e não tinha alegria de jogar ao lado dele", disparou.