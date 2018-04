São Paulo não faz gols com bola rolando há quatro jogos

Os últimos seis gols do São Paulo no Campeonto Brasileiro foram marcados em jogadas que iniciaram com a bola parada. Foram três pênaltis convertidos (contra Bahia, Cruzeiro e Avaí), dois gols marcados em jogadas de escanteio (Coritiba e Cruzeiro) e um em cobrança de falta (Cruzeiro). A última vez que o time marcou com bola rolando foi na virada sobre o Botafogo, no Rio, no dia 29 de julho.

Capitão do time, o meia Hernanes vem sendo protagonista neste quesito. Quatro dos cinco gols que marcou com a camisa tricolor desde que retornou ao clube foram convertidos em jogadas de bolas parada. Contra o Cruzeiro, também deu assistência em cobrança de escanteio para o gol de Arboleda.

O bom aproveitamento das bolas paradas, porém, não vem sendo suficiente para garantir vitórias ao clube do Morumbi. Foram apenas quatro pontos conquistados nos últimos quatro jogos, duas derrotas (para o Coritiba e Bahia), um empate (Avaí) e uma vitória (Cruzeiro).

Os números demonstram que o setor ofensivo do time não está aproveitando oportunidades com a bola rolando e esta falta de criatividade do elenco deve ser um dos principais tópicos de preocupação do técnico Dorival Junior nos treinos desta semana que antecede o clássico com o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque.

Outra preocupação diz respeito à falta de pontaria do time no Brasileirão. De acordo com o Footstats, o time tem o terceiro pior aproveitamento de finalizações entre os 20 clubes de Série, com 33,5%, atrás apenas de Atlético Goianiense (32,6%) e Avaí (28,5%).