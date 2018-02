São Paulo não fez sua parte no Morumbi O São Paulo se esforçou, em vão, para que a noite desta quarta-feira fosse especial para seu torcedor no Morumbi. Deu-lhe de tudo um pouco: imagens de bastidores do time no telão, Hino Nacional cantado pelo grupo Fat Family, uma enorme bandeira do Japão no gramado com a inscrição ?São Paulo rumo a Tóquio?... ?Nos esforçamos para fazer algo legal para o torcedor?, disse Eduardo Morato, executivo de marketing do clube. A torcida, aparentemente, gostou. Quem não gostou (ou pelo menos não mostrou respeito pela cantoria) foram os atletas do Once Caldas, que bateram bola na hora da execução do hino brasileiro. Quem também mostrou desrespeito foram os cambistas, que vendiam ingressos a poucos metros de policiais na frente do estádio. Aos berros, como se estivessem numa feira, ofereciam entradas para os mais diversos setores: arquibancada térrea azul, superior laranja, cadeiras vermelhas... E o preço, conforme se aproximava o início do jogo, ia baixando. Um ingresso que custava R$ 15 na bilheteria, por exemplo, era vendido por R$ 50 às 18h. Três horas depois, valia R$ 30. Essa farra dos cambistas, porém, está para acabar. Pelo menos é o que garantem a polícia e o diretor de planejamento do São Paulo, João Paulo Jesus Lopes. ?A polícia está agindo. Seis cambistas foram presos e levados para o 34º DP?, disse o dirigente, que prometeu para breve a implantação de um sistema mais seguro de venda de ingressos à prova de cambistas.