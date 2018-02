São Paulo não joga bem, mas vence o Ituano no Paulistão Mesmo não jogando bem, o São Paulo venceu o Ituano por 1 a 0, neste domingo, no Estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A vitória deixou o time paulistano com seis pontos, embolado com Santos e Corinthians na ponta da classificação. A equipe de Itu segue com apenas um ponto, no meio da tabela. O primeiro tempo foi equilibrado, mas teve poucas chances de gol. Aos 23 minutos, depois de um cruzamento da direita, a zaga são-paulina bobeou e Sorato entrou livre pelo meio para bater em cima do goleiro Rogério Ceni. A melhor chance de gol para o São Paulo aconteceu aos 26. Aloísio recebeu na área, chutou prensado com o zagueiro na primeira, mas na segunda conseguiu bater por cima do goleiro Márcio, mas João Paulo apareceu para salvar em cima da linha. O segundo tempo começou bem para o Ituano. Logo aos dois minutos, depois de um contra-ataque em velocidade, Sorato rolou para Eder, que bateu forte da entrada da área e acertou a trave de Rogério Ceni. Mesmo não jogando bem e sofrendo para se defender, o São Paulo conseguiu marcar. Aos 14, Aloísio recebeu na marca do pênalti e rolou para Júnior - até o momento com atuação apagada. O camisa 6 são-paulino acertou um belo chute, no ângulo, sem chance para Márcio. Após o gol, o São Paulo seguiu no campo de ataque, evitando que o Ituano rondasse a área de Rogério Ceni, como tinha acontecido no começo da segunda etapa. Na próxima rodada, o São Paulo visita o Paulista, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, na quarta-feira. No mesmo dia, o Ituano recebe o Rio Branco, no Dr. Novelli Junior, em Itu. Ficha técnica: São Paulo 1 x 0 Ituano São Paulo - Rogério Ceni; Reasco (Alex Silva), André Dias, Miranda e Júnior; Josué, Souza, Leandro e Hugo; Borges (Thiago) e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Ituano - Márcio; Flavinho (Jackson), João Paulo, Paulo César e Márcio Goiano; Daniel, Flávio, Éder (Elvis) e Everaldo; Adoniram e Sorato (Glaucivam). Técnico: Ademir Fonseca. Gol - Júnior aos 14 minutos do primeiro tempo. Juiz - Sálvio Spinola Fagundes Filho. Cartão amarelo - Leandro, Aloísio, João Paulo, Daniel, Everaldo, Adoniram e Elvis. Público - 10.298 pagantes. Renda - R$ 131.225,00. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).