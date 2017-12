São Paulo não muda mais taticamente O São Paulo não terá nenhuma mudança tática nos jogos que faltam para o final do Brasileiro. A necessidade de vencer as três partidas não fará com que Leão mude alguma coisa. "Foi assim que conseguimos essa recuperação espantosa e não há motivos para mudar tudo", diz o técnico. Danilo concorda. "A gente precisa ganhar, mas não vai jogar como louco, atacando sem parar, sem tomar cuidados defensivos." A ordem é não fazer nada que possa trazer problemas. Os treinos, nesta semana, passaram a ser feitos apenas em um período. Um meio de evitar contusões. Os treinos de chute a gol continuam sendo a base da preparação. Nesta terça-feira, Leão inovou. Canhoto chutava com a direita e os destros tentavam acertar o gol com a canhota - acertavam a bola. Domingo, em Salvador, contra o Vitória, Edcarlos substituirá Fabão, suspenso pelo terceiro amarelo e que, além disso, torceu o tornozelo. Para o lugar de Alê, o escolhido é mesmo César Sampaio - apesar do termo "provavelmente" utilizado por Leão, que citou ainda José Ramalho e Daniel Rossi como possíveis escalados.