São Paulo não quer falar em revolução A eliminação da Libertadores não vai causar nenhuma revolução no São Paulo, como poderia sonhar a torcida. Até a palavra renovação assusta Juvenal Juvêncio, diretor de futebol. ?Nada disso, estamos no caminho certo e vamos capacitar o time aqui ou acolá, conforme se fizer necessário?. O dirigente não admite falar em mais do que duas ou três contratações. E somente a partir de julho. ?Precisamos esperar o início das negociações na Europa para atuarmos. No máximo até agosto o São Paulo terá jogadores novos, a torcida pode esperar por isso?. Há dificuldades enormes em contratar, segundo Juvenal. ?No início do ano conseguimos jogadores que estavam livres, sem contrato, mas agora isso é quase impossível. Todo mundo já completou os sete jogos e o mercado fica fechado. Temos de buscar jogadores que estão na Europa e sonham em voltar?. Mesmo assim há problemas. ?O jogador fica sem mercado na Europa e aceita voltar ao Brasil. Só que deseja continuar recebendo salários compatíveis com os que recebe por lá. E isso é impossível de pagar?, reclama o cartola. Por isso a contratação de Júnior tornou-se quase impossível. ?Tem o Silvinho, mas ele também recebe muito. Não é fácil?, lamenta. Juvenal confirma também que o clube espera ofertas oficiais por Luís Fabiano, mas considera difícil contratar quatro grandes jogadores com esse dinheiro. ?Vender o Luís Fabiano é até fácil, difícil é encontrar quatro grandes jogadores no mercado?. O diretor garante não estar arrependido de nenhuma contratação feita no início do ano. ?Cicinho, Fabão, Rodrigo e outros se deram muito bem. Há alguns que ainda precisam se adaptar ao clube. Vencer em um grande time como o São Paulo é muito difícil. O Careca, o Raí e o Dario Pereyra demoraram a se acertar?, compara Juvenal.