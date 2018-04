São Paulo não revela companheiro de ataque de Borges

O técnico Ricardo Gomes avisou nesta terça-feira que só vai revelar a escalação do ataque do São Paulo momentos antes do confronto com o Náutico, quarta-feira, no Recife. O treinador não poderá utilizar os suspensos Dagoberto e Washington e decidiu esconder o companheiro de Borges no setor ofensivo.

"Vamos jogar de forma equilibrada, mas sempre com um futebol pra vencer, e para isso precisamos atacar. Mas o companheiro do Borges só será anunciado 45 minutos antes da partida", avisou Ricardo Gomes, que deve optar entre Hugo e Marlos. "O Hugo já jogou na frente, e também gosta de jogar como segundo atacante. O Marlos fez dupla de área com o Borges antes, então já não seria uma novidade", analisou.

Ricardo Gomes aposta na recuperação de Richarlyson, que foi poupado do treinamento desta terça-feira, para o confronto com o Náutico. "Fiquei surpreso com a recuperação dele para o último jogo, é a segunda vez que o Richarlyson dá prova de muito profissionalismo. Ele está sempre à disposição para ficar 24 horas no Reffis e conseguir se recuperar", disse.