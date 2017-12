São Paulo não sabe como ir ao Manchester O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, pretendia levar o time na quinta-feira para Londres. Queria levar o time para conhecer a estrutura e os "grandes jogadores" do Manchester United com quem sonha em estreitar o relacionamento. Só se esqueceu de dois detalhes: as passagens e o esvaziamento do clube inglês com as Eliminatórias da Eurocopa. "Nós queremos muito fazer essa viagem. O grande problema está nas passagens. Estamos tendo dificuldades para encontrá-las. Não sei se será possível ir", confessava neste domingo, o dirigente. Ele que revelou também querer ver o time treinando com os atletas do Manchester. Só que o milionário clube inglês cederá nada menos do que nove atletas convocados para seis seleções diferentes. Amistoso, então, nem pensa. Na programação do Manchester não há o menor espaço para enfrentar o São Paulo. Por tudo isso e mais a oportuna falta de passagens aéreas podem fazer com que o São Paulo fique treinando no CT no período em que o Campeonato Brasileiro estiver parado por causa das partidas do País nas Eliminatórias para a Copa. Portugal Gouvêa avisou que baixará o preço das arquibancadas no Morumbi de R$ 15,00 para R$ 10,00. Sul-Americana - Depois da vitória por 1 a 0 contra o Paysandu, no sábado todas as atenções de Rojas se voltam para a partida diante do Vasco, pela Copa Sul-Americana, quarta-feira, no Morumbi. Com a vitória por 4 a 0 sobre o Grêmio, o São Paulo precisa só de um empate para assegurar a classificação. O time só não terá Luís Fabiano, convocado para a Seleção. Kléber deverá atuar com Diego. E Carlos Alberto pode perder o seu lugar no time depois de haver jogado mal no sábado.