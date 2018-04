São Paulo não tem medo do Santos O Santos de Robinho, Ricardinho e Luxemburgo não assusta o São Paulo de Danilo, Júnior e Nildo. Embalados após a classificação na Copa Sul-Americana, eles apostam em vitórias contra o adversário, também pela competição internacional (nos próximos dias 10 e 20) e no Campeonato Brasileiro, no dia 24. "Eles ganharam o jogo do primeiro turno com um gol de falta aos 47 minutos. E a gente estava com dez em campo. Quem apostar dinheiro em uma vitória do Santos pode se surpreender", alerta Danilo. Para o meia, não interessa se Luxemburgo escalará titulares ou reservas nos jogos da Sul-Americana. "Isso é problema dele. O jogo vai ser entre São Paulo e Santos, e quem acreditar que nós somos zebras pode se surpreender bastante". Nildo, que estreou quarta-feira, contra o São Caetano, acredita em jogos equilibrados. "Vai ser muito duro para os dois. Ninguém pode acreditar em vitória fácil em um clássico desses." Mesmo o bom nível técnico de jogadores como Ricardinho, Robinho e Elano não faz Nildo mudar de opinião. "Aqui também tem jogador bom, como o Rogério Ceni, Danilo, Grafite e Tardelli. E o Santos perdeu em casa para o São Caetano e foi goleado pelo Palmeiras. Também podemos ganhar deles". Júnior, que está se readaptando ao futebol brasileiro, depois de quatro anos na Europa, prega um jogo solidário para enfrentar o time que tem sido o destaque do Brasileiro. "Temos de buscar a vitória desde o começo. Temos raça, dedicação e vontade de vencer. O Santos está melhor do que o São Paulo, não nego, tanto que estão oito pontos na frente. Mas tenho certeza que o São Paulo pode ganhar essas três partidas e caminhar para os dois títulos que está disputando." Festa e lamentação - Nildo entrou aos 15 minutos do segundo tempo contra o clube do ABC e comemora o que considera uma boa estréia no São Paulo. "Deu para mostrar um pouco do meu futebol. Sei que posso melhorar, mas o importante foi que não senti a estréia. Estou adaptado ao São Paulo." Após a partida, Leão foi até ele e perguntou se estava à vontade para bater o pênalti. "Aceitei na hora. Jogador de futebol tem de assumir responsabilidades. Ainda tive sorte, porque marquei o último pênalti, que garantiu a classificação". Júnior é mais rigoroso com o que tem jogado. "Dou nota 5,5 para os meus dois jogos, mas o importante é que tenho trabalhado bem e tenho certeza de melhorar". Mesmo com essa nota 5,5, Júnior ficou surpreso com sua ausência na lista de convocados para os jogos contra Venezuela e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. "Esperava ser chamado. Como estou fora, vou me esforçar muito para voltar. O caminho para isso é fazer boas partidas aqui no São Paulo. Essa é minha casa e, se estiver bem, o Parreira me chama de volta para a Seleção." Júnior não conhece Maxwell, do PSV, que ficou com o seu lugar. "Na Itália, não passam jogos do Campeonato Holandês, mas ele deve ser bom, senão não estaria na Seleção. O importante é que o Parreira me conhece, e eu sempre correspondi".