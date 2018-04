São Paulo não tem pressa em ser líder, diz Jorge Wagner

Com uma boa reação nas últimas rodadas, o São Paulo terá chance de assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez neste ano no domingo. Para alcançar a ponta, precisará vencer o Santo André e ainda torcer pelos tropeços de Palmeiras e Internacional.

Veja também

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Apesar dessa possibilidade, após um trôpego início de campeonato, o meia Jorge Wagner diz não estar ansioso para chegar à ponta da tabela. "Temos que viver cada jogo, cada rodada. Não adianta fazer projeções de quantos pontos precisamos ou do que precisa acontecer pra chegamos à liderança. Temos, sim, que fazer a nossa parte", afirmou o jogador.

Jorge Wagner mostra confiança na chegada do time à liderança depois da campanha de recuperação do ano passado, quando a equipe surpreendeu no segundo turno e iniciou uma arrancada rumo ao sexto título do Brasileiro. Neste ano, já é o terceiro colocado, com os mesmos 43 pontos do Internacional e apenas um a menos que o líder Palmeiras.

Caso a liderança não seja conquistada neste fim de semana, o atleta aposta nos confrontos diretos para finalmente chegar à primeira colocação. "Tem muita coisa pra acontecer no campeonato, ainda terão confrontos diretos de equipes que estão na frente. A gente ainda vai enfrentar o Internacional [segundo colocado]", destacou.