São Paulo não tem pressa para vencer Um São Paulo paciente e pragmático entrará em campo amanhã à tarde no Morumbi em busca de uma vitória tranqüilizadora contra o Figueirense. Ao optar pela entrada de Souza, um armador em lugar do atacante Reinaldo, suspenso por três cartões amarelos, o técnico Oswaldo de Oliveira definiu o que espera do time. "Precisamos ter a posse da bola o máximo de tempo possível e muita paciência para chegar à vitória", disse. Há um consenso de que o Figueirense de amanhã será muito mais retrancado do que aquele de quinta-feira, pela Copa do Brasil. "Eles precisavam fazer três gols de diferença e nem assim saíram da defesa. Agora, que um empate será bom resultado é que não saem de jeito nenhum", analisa o lateral Fabiano. Como todos concordam que o Figueirense não sairá para o jogo, Oswaldo abdicou de jogadores com capacidade de puxar contra-ataques. Caso precise mudar o esquema tático, terá Aílton, Rico e Kléber no banco de reservas. "Estou esperando minha chance. Sempre entro no máximo dez minutos e tento fazer o melhor", afirma Rico, sem disfarçar um certo mal-estar. "Quem entra no finalzinho como eu, tem de fazer tudo certo em pouco tempo. Eu entro com gás e vou tentando", diz Aílton, que completará 19 anos em outubro. "Acho que posso ajudar, jogando aberto pela esquerda", sonha Kléber. A oportunidade que os três esperam foi dada a Souza. "Vou tocar bastante a bola ali no meio e esperar a chance de um lançamento para o Luís Fabiano. Nós vamos jogar com muita paciência para não complicar essa partida", diz. "Ele e Kaká vão se revezar na chegada ao gol. O Luís Fabiano não precisa ficar sozinho, esperando a sorte chegar", analisa Oswaldo. As constantes derrotas em decisões de títulos foi o motivo principal de uma mudança na forma de encarar o futebol dos jogadores do São Paulo. "Não adianta vencer muitos jogos, dar show e depois perder campeonatos", diz Kaká. E, a partir desse raciocínio, cria-se a opção do "jogar feio". Fabiano defende essa opção, mas tranqüiliza a torcida dizendo que é por pouco tempo. "Uma hora ou outra o futebol bonito do São Paulo vai reaparecer. Todo mundo sabe jogar bola, mas é preciso um pouco mais de segurança. A gente precisa ganhar alguns jogos para depois voltar a jogar bem. O que não pode é errar tanto na defesa e terminar perdendo jogos que estamos dominando". O Figueirense, que não vence há nove partidas - seis pelo Brasileiro e três pela Copa do Brasil - não terá Evair, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita no último jogo contra o São Paulo. Em seu lugar, estará Léo Macaé. Mudanças - O presidente Marcelo Portugal Gouvêa deverá anunciar nessa semana várias mudanças na diretoria. Há uma tendência de que Carlos Augusto Barros e Silva, do futebol profissional, seja substituído por Ivan Natel, filho de Laudo Natel, ex-presidente do clube e ex-governador do Estado.