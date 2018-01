São Paulo não terá Enílton na Mercosul O técnico Nelsinho Baptista não terá o atacante pedido à diretoria do São Paulo, pelo menos para a disputa da primeira fase da Copa Mercosul. O clube entregou nesta segunda-feira à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a lista de 30 atletas inscritos para a competição, com Rogério Ceni e sem o nome de Enílton, destaque do Coritiba na Copa dos Campeões. Os clubes não chegaram a um acordo financeiro para a liberação do atleta, que pode estar se transferindo para o exterior. "Ainda estamos tentando essa contratação, mas não há nada certo. Talvez para o futuro haja possibilidade", afirmou o diretor de Futebol José Dias. O time estréia quarta-feira na Mercosul enfrentando o Peñarol, do Uruguai, no Morumbi. O jogo está marcado para as 14h45, por causa do programa de economia de energia. O zagueiro Emerson, contratado da Portuguesa, fez seu primeiro treino nesta segunda-feira, mas não deverá estrear. A presença do meia Leonardo, contratado do Milan, é certa. "Mesmo sem o reforço de mais um atacante, temos um time forte. Estamos esperando uma grande campanha do São Paulo na Mercosul", disse José Dias.