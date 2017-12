São Paulo não terá Lugano contra o Vasco Para o jogo contra o Vasco, domingo, em São Januário, o técnico são-paulino Emerson Leão não poderá contar com o zagueiro uruguaio Diego Lugano, suspenso. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo (seu 15º no Brasileirão) na vitória por 5 a 2 sobre o Botafogo, domingo passado, no Morumbi. Em compensação, Leão poderá contar com os retornos do zagueiro Rodrigo e do volante Renan, que estavam suspensos. No lugar de Lugano, Leão pode manter o substituto de Rodrigo no time, Edcarlos, e continuar usando o 3-5-2. Ou então sacar Edcarlos e testar o esquema 4-4-2, usado no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, quando o São Paulo marcou quatro gols. "Sempre falei que, quando desse, eu jogaria com dois zagueiros", comentou Leão, logo após a vitória sobre o Botafogo. "O César Sampaio até me disse que foi mais fácil jogar assim", emendou o treinador. O experiente volante, em sua entrevista coletiva, endossou as palavras de Leão. E se colocou à disposição do treinador para fazer o papel de "falso terceiro zagueiro", como uma espécie de líbero à frente da zaga. "Já joguei assim em várias oportunidades. Já fui zagueiro, já fui líbero... e não sinto dificuldade nenhuma em jogar nessas posições. Se o Leão precisar, eu posso fazer esse papel", disse César Sampaio. A implantação do 3-5-2 foi a primeira grande mudança de Leão quando ele assumiu o São Paulo logo após a saída de Cuca, no início de setembro. Em 16 jogos do Tricolor sob o comando de Leão, foram oito vitórias, cinco empates e três derrotas.