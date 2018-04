São Paulo não vai contratar atacantes Dez dias depois de vender Luís Fabiano, seu melhor atacante, para o Porto, o São Paulo desistiu de contratar um reforço para a posição. ?Nós tentamos bastante, mas foi impossível conseguir um jogador antes do prazo se encerrar, na próxima sexta-feira?, afirmou Juvenal Juvêncio, diretor de futebol. Assim, os ? 7,5 milhões conseguidos com a venda de Luís Fabiano ficam mesmo para transformar de vermelho em azul o balancete do clube. ?Faz um mês que estou negociando com o Júnior e ainda não consegui acertar essa negociação e não seria fácil mesmo conseguir um atacante em tão pouco tempo?, argumenta Juvêncio. Leão terá de se virar com Diego Tardelli, Jean e Grafite, jogadores que não têm uma grande presença de área, que atuam mais pelos lados do campo. A opção de um atacante ?centralizado? é o venezuelano Alexander Rondón, que veio contratado em virtude das boas atuações da Libertadores. Ainda não repetidas no São Paulo. O caso de Júnior terá uma definição nesta sexta-feira. Ele tem uma reunião às 8h30 com diretores do Parma. O clube italiano não tem condições de pagar o ? 1 milhão (R$ 3,54 milhões) que Júnior recebe por ano e quer que ele saia. O jogador argumenta que precisa de uma compensação por ter seu contrato rescindido. O que está em discussão é quanto Júnior receberá. Um acordo com muitas possibilidades de ocorrer. Com o jogador, o São Paulo acertou salários. Ele receberá R$ 120 mil mensais. ?Basta ele acertar lá para ser inscrito aqui?, diz Juvenal. Foi adiada também a apresentação do meia Nildo. Ele ainda está fazendo exames médicos e submeteu-se nesta quinta-feira a um exame de ressonância magnética para que o clube tenha certeza que a recuperação de seu joelho direito (em 2000, Nildo teve rompimento dos ligamentos cruzados após uma disputa de bola com André Luiz, do Santos, na Vila Belmiro). ?São exames normais que têm de ser feito com jogadores que passaram por essa operação. Não creio que haverá algum problema mais grave?, diz o médico Marco Aurélio Cunha, também superintendente de futebol do clube. O volante Ramalho chegará ao clube apenas na segunda-feira. Neste sábado, ele se despede do Santo André, enfrentando o Brasiliense, em Brasília. O clube do ABC ainda tem algumas (poucas) esperanças de se classificar para a segunda fase da Série B do Brasileiro. ÂNIMO - A vitória contra o Paraná, em Curitiba, na estréia de Leão, animou os jogadores do São Paulo. Todos falam agora em vencer o Cruzeiro, sábado, mesmo com o jogo sendo realizado fora do ?alçapão do Morumbi?, onde o time perdeu apenas um jogo, para o Coritiba. O jogo vai ser realizado no Pacaembu porque no domingo, o Morumbi receberá o grupo norte-americano Linkin Park. ?Não interessa. O mando de campo é nosso e precisamos ganhar esse jogo. Todo mundo está acostumado a jogar no Pacaembu e vamos vencer esse jogo?, diz Grafite. Ele não se intimida nem com a estréia de Sorín, o argentino que volta ao time mineiro depois de passagens sem brilho no Barcelona e Paris Saint Germain. ?Ele é muito bom, mas joga como meia e não como lateral. Deixa um espaço muito grande que a gente pode aproveitar bem. E, mesmo com a cobertura bem feita, vai abrir espaço no meio para a gente atacar?, diz.