São Paulo nega acordo com Itamar A diretoria do São Paulo negou nesta quarta-feira que tenha fechado acordo para a contratação do atacante Itamar, como o procurador do atleta, Sérgio Malucelli, chegou a anunciar. ?Pode até ser que o negócio venha a ser fechado, mas não há nada definido a esse respeito?, disse a diretoria Tricolor através de sua assessoria de imprensa. Segundo o procurador, Itamar havia sido contratado por empréstimo de um ano e deveria assinar o contrato hoje à tarde. Itamar - que na temporada passada defendeu o Palmeiras - se transferiu para a Ponte Preta no início deste ano, mas não chegou a um acordo financeiro e deixou o clube de Campinas antes do início do campeonato estadual. Apesar da indefinição a respeito de um reforço para o ataque, técnico Oswaldo de Oliveira está otimista para a partida de amanhã à noite contra o Juventus, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Para este jogo, Oswaldo terá a presença do meia Kaká, que retornou do Catar, onde esteve com a seleção da seleção brasileira Sub-23. O zagueiro Julio Santos e o volante Julio Batista - que também estiveram com a seleção - ficarão à disposição do treinador e poderão entrar no decorrer da partida. Além disso, são grandes as chances de o lateral-esquerdo Fabiano fazer sua estréia. A documentação do atleta deverá ser regularizada ainda nesta quarta, e mesmo admitindo não estar 100% fisicamente, ele acha que poderá fazer sua estréia.