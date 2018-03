São Paulo nega 'mala branca' na Libertadores

O vice-presidente de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, desmentiu nesta terça-feira informação do presidente do Sportivo Luqueño, Fernando Ramón González. Veja também: Luqueño diz ter recebido 'mala-preta' de são-paulinos Segundo o dirigente, uma pessoa ligada ao Tricolor ofereceu US$ 50 mil aos jogadores para derrotarem o Audax Italiano. Coincidentemente, o Luqueño, que já estava eliminado, jogou bem e venceu por 4 a 1. "É comum essa prática no futebol, mas o São Paulo não tem costume de fazer isso", disse Leco. "Desconheço o assunto." González disse que o acerto foi feito através do brasileiro Charles da Silva, que joga no Luqueño. "Nós nos demos conta quando vimos que eles (jogadores) estavam felizes e com dólares nas mãos." Os jogadores, porém, negam.