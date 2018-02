São Paulo nega propostas por Kaká A mais recente especulação de que a transferência do meia Kaká para o Milan, da Itália, já estaria sendo negociada foi motivo de ironia para os dirigentes do São Paulo e de silêncio por parte do jogador, que nesta quarta-feira não quis dar entrevistas. Tanto o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, quanto o diretor de Futebol, Carlos Augusto Barros e Silva, afirmaram que foram surpreendidos pela informação. O diretor contou que estava viajando quando leu a notícia no jornal e chegou a ligar para Gouvêa para se informar sobre o assunto. "Quando perguntei se era verdade que ele ia viajar, ele me respondeu: E você? Não vai viajar?", contou Barros e Silva. "Marcaram dia, hora, local e valor da transação, mas ninguém avisou o São Paulo", ironizou o presidente, que continua reafirmando não ter recebido qualquer proposta do exterior para a contratação de Kaká. Barros e Silva afirmou que esta é pelo menos a décima vez que há notícias da transferência de Kaká para algum clube. "Há pouco tempo falaram que ele ia para a Juventus, depois para o Real Madrid. Mas a verdade é que ninguém procurou a gente."