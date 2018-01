São Paulo nega ter dado folga na 6ª A diretoria do São Paulo informou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, que os atletas do clube não folgaram na sexta-feira, e sim tiveram um período de recuperação à tarde "para no sábado de manhã poder se exercitar com bola, mais livremente, evitando acidentes musculares". Segundo explicações da assessoria, "o São Paulo e sua comissão técnica programaram, após testes científicos de avaliação de aptidão física, a semana de treinamentos em dois períodos, de extensa carga horária". O reflexo de tais exercícios aeróbicos, anaeróbicos e de potência muscular, continua a assessoria, "requer cuidados especiais visando evitar lesões de sobrecarga". Por isso, explica, "é tão importante o período de exercícios quanto o de recuperação". O supervisor de futebol, Marco Aurélio Cunha, informou que o treinador Oswaldo de Oliveira não folgou sexta-feira à tarde, mas ficou reunido com a comissão técnica. Reinaldo volta a treinar - O atacante Reinaldo, recuperado de torção no tornozelo esquerdo, voltou hoje aos treinos com bola. "Ainda sinto algumas dores e é cedo para dizer se estarei pronto para a estréia no Campeonato Paulista (dia 26, contra o Paulista, em Jundiaí). Só entrarei em campo se estiver 100%", afirmou. O jogador está preocupado com a renovação de contrato, que termina dia 1.º de julho e pretende acertar novo compromisso, para não deixar a equipe em meio à disputa do Campeonato Brasileiro. "Não quero voltar para o Paris Saint-Germain. O treinador (Luiz Fernandez) não gosta do meu futebol". Os laterais Thiago e Fábio Santos, o zagueiro Edcarlos, os volantes Marcelo Gallo e Marcão, o meia Aílton e os atacantes Paulo Krauss e Kléber, que disputaram a Copa São Paulo de Juniores, foram integrados hoje ao elenco profissional do clube.