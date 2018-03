São Paulo nega troca de dirigente Após superar o Vitória por 2 a 0, na quarta-feira, a equipe do São Paulo se reapresenta amanhã à tarde, no Centro de Treinamento, para iniciar os preparativos visando às quartas-de-final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Para a próxima partida, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, deverá ter o retorno dos zagueiros Reginaldo Henrique e Rogério Pinheiro, do meia Júlio Baptista e do lateral-direito Belletti. Já o presidente do clube, Paulo Amaral, garantiu a permanência do diretor de Futebol José Dias no cargo. Segundo alguns conselheiros, a imagem de Dias estaria desgastada e ele poderia ser substituído em breve. "O Dias faz parte do comando da Tradição, o maior partido dentro do clube, e vai continuar exercendo suas atuais funções", destacou o presidente.