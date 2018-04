São Paulo negocia a contratação do meia Everton, do Flamengo

O São Paulo está perto de anunciar o meia Everton, do Flamengo, como mais um reforço para 2018. As conversas estão adiantadas para um contrato de três anos. A multa rescisória é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões).

Por causa da possibilidade do acordo, a escalação do jogador na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro não está confirmada. O jogo será neste sábado, diante do Vitória, em Salvador.

Everton buscava um aumento salarial desde o ano passado para se equiparar aos principais nomes do elenco, como Diego e Guerrero. De acordo com os empresários do jogador, ele está em posição inferior. O Flamengo não confirma a negociação e afirma que não foi procurado oficialmente.

Em 2018, o atacante marcou três gols em 11 jogos: No total, são 265 jogos e 39 gols em duas passagens pelo clube, com dois títulos estaduais e o Campeonato Brasileiro de 2009.