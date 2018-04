São Paulo negocia chegada do atacante Gilberto

A diretoria do São Paulo tem encaminhada a contratação do atacante Gilberto. O jogador de 27 anos tem passagens pelo Vasco, Portuguesa e Internacional e está sem contrato após defender o Chicago Fire, dos Estados Unidos. A aposta do clube do Morumbi no atleta é já para uma possível reposição de Calleri. O argentino vai se despedir do clube ao fim da participação na Copa Libertadores.

Gilberto tem conversado com a diretoria sobre os salários e o tempo de contrato. Como ele está sem vínculo, chegaria sem custos ao São Paulo. Antes de se aproximar do acerto, o jogador recebeu sondagens do Corinthians e até do Vasco, último clube brasileiro que defendeu. No ano passado, foi campeão estadual pelo time de São Januário e um dos destaques da vitoriosa campanha.

Alagoano de Piranhas, o atacante teve boa passagem no futebol paulista pela Portuguesa. Em 2013, marcou 14 gols e terminou como o quarto maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Logo depois ganhou a chance de ter a primeira passagem pela MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, ao atuar pelo Toronto FC.