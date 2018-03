São Paulo negocia com lateral do Vasco Com a eliminação do Vasco na Libertadores da América, o São Paulo ficou ainda mais próximo de contratar o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, da equipe carioca. O diretor de Futebol são-paulino, José Dias, admitiu que o clube tem interesse na contratação, "O procurador dele nos contatou e estamos dispostos a conversar, mas ainda não houve o retorno", ressaltou. O passe de Jorginho pertence à Udinese, da Itália. Outro que pode estar chegando é o meia Leonardo, do Milan. Dias confirmou ter conversado com o jogador no início do ano e só está aguardando o término da participação da equipe italiana no campeonato nacional. "Se ele quiser deixar o Milan, tentaremos acertar a sua contratação", observou. Com relação ao volante Rincón, as negociações estão paralisadas e só deverão ter prosseguimento a partir da próxima semana. CRÍTICAS - A forma pela qual o técnico Nelsinho Baptista foi contratado gerou sérias críticas da oposição. O conselheiro vitalício Marcelo Portugal Gouvêa disse ter faltado ética ao presidente Paulo Amaral. Para ele, a diretoria jamais poderia ter contratado um profissional que estava em plena atividade por seu clube. A Ponte Preta, equipe pela qual Nelsinho trabalhava, disputará com o Corinthians, no domingo, uma vaga para a final da Copa do Brasil e teve de contratar Marco Aurélio às pressas. "Não gostaria que isto acontecesse se o São Paulo estivesse disputando uma final. Não acho correto fazer isto com os outros", destacou o conselheiro.