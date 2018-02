São Paulo negocia com time de Kadafi Um reforço de caixa. É pensando nisso que o São Paulo pode acertar, nos próximos dias, intercâmbio com o Al-Ittihad, equipe de Al-Saadi Manamma Kadafi, filho do ditador líbio Muamar Kadafi. O herdeiro de 29 anos, além de dono do time e presidente da Federação de Futebol da Líbia, faz as vezes de jogador: atua no meio-de-campo. O primeiro contato será um amistoso na tarde desta quinta-feira, com portões fechados, no Morumbi. De um lado, o lenco completo do Al-Ittihad, do outro, os reservas do São Paulo que não participaram do duelo contra o Gama na noite de quarta-feira e os jogadores não relacionados para a partida da Copa do Brasil. Os titulares só se reapresentam na tarde de sexta. Quem está acertando a parceria é o supervisor do São Paulo, Marco Aurélio Cunha. O dirigente precisará de muito jogo de cintura para se reunir com Kadafi, que chegou ao Brasil na semana passada. O líbio anda sempre assustado, com medo de que alguma coisa possa lhe acontecer. Por isso, em qualquer lugar anda acompanhado por dez guarda-costas. O temor ficou claro nesta quarta-feira. A caravana estava no Rio e havia previsão de que chegaria a São Paulo às 14 horas. O treino no CT da Barra Funda seria às 15h30. Porém, o vôo fretado chegou muito além do horário previsto e o roteiro pré-estabelecido mudou. Como se fugisse de alguma coisa, o Al-Ittihad rodou por São Paulo, passou pelo hotel em que se hospedou, na região do Ibirapuera, e só treinou no Morumbi no início da noite. Kadafi adora investir dinheiro no futebol. Para ter Maradona como consultor, desembolsou US$ 1,5 milhão. Tem parceria com a Lazio e ações da Juventus e da Triestina, todas da Itália.