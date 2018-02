São Paulo negocia mais 3 reforços Depois de acertar com o volante Josué (ex-Goiás), a diretoria do São Paulo corre atrás de mais três reforços para a temporada 2005 e espera ainda este ano, anunciar pelo menos mais uma contratação. Em entrevista à Rádio Jovem Pan nesta segunda-feira, o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa informou que o clube negocia com vários jogadores, mas a prioridade é fechar com mais um volante, um meia e um atacante. ?Estamos negociando com 4 ou 5 jogadores, e quem sabe a gente consegue anunciar um ou dois ainda este ano?, disse o dirigente. Gouvêa não revela os jogadores com os quais o São Paulo negocia, mas estaria tentando o volante Mineiro e o centroavante Fabrício Carvalho, ambos do São Caetano, e o meia Techo, hoje no futebol árabe. O dirigente voltou a dizer que o lateral-esquerdo Junior continua no clube, apesar dos problemas de relacionamento com o técnico Emerson Leão. ?Ele tem contrato até o final de julho e vai ficar no clube até lá. Se ele vai ou não ser aproveitado pelo treinador é um outro problema. A questão é que ele tem contrato e deverá cumprir. Se ele quiser sair, podemos analisar a situação e ver o que é melhor para o clube?, avisou Gouvêa.