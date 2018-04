São Paulo negocia patrocínio com empresa de aplicativo de táxis

O São Paulo negocia para fechar o patrocínio com uma empresa de aplicativo de táxis para anunciar nas mangas da camisa do time. O clube está sem patrocinador master desde o fim da última Copa do Mundo e tem na possibilidade de obter com o possível acordo uma forma de aliviar as finanças e minimizar problemas como o atraso no pagamento dos direitos de imagem para os jogadores.

A diretoria trata o assunto ainda com cautela até que o acordo seja concluído. O clube fechou no começo deste ano o patrocínio com duas empresas, uma para anúncios em mídias sociais e outra para ações na área de comunicação e relacionamento. Outra parceria recente é com a Under Armour, que no mês de maio começou a fornecer os uniformes para o time, em contrato válido por cinco temporadas.

O clube tem recebido propostas para patrocínio master, mas até agora nenhuma agradou. A diretoria evita ter pressa em fechar um novo acordo por entender que caso opte por um contrato ruim, reduziria o valor de mercado do São Paulo. A patrocinadora anterior do clube foi a Semp Toshiba, que durante dois anos pagou cerca de R$ 23 milhões.