São Paulo nem pensa na saída de Autuori Apesar de Paulo Autuori ter proposta do futebol japonês, o São Paulo nem pensa em perder seu treinador. Segundo o presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, ainda não houve nenhuma indicação de que ele possa deixar o Morumbi e a sua permanência também é desejo da diretoria são-paulina. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, nesta segunda-feira, Marcelo Portugal Gouvêa revelou que terá uma reunião com Autuoria ainda esta semana. ?Iremos conversar sobre o planejamento para o ano que vem?, garantiu o presidente, lembrando que o treinador tem contrato até o final de 2006. ?Aí, se ele disse que não vai mais ficar, vamos começar a tratar dessa possibilidade.?