São Paulo obtém terceira vitória consecutiva O São Paulo venceu o Guarani por 1 a 0, neste domingo, em jogo fraco tecnicamente, e chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. O melhor da partida não foi Rico nem Ricardinho e sim o trio de arbitragem feminino. Silvia Regina Oliveira, Aline Lambert e Ana Paula Oliveira deram exemplo a muitos homens de como se deve comandar uma partida. Mostraram personalidade e não vacilaram nos lances mais complicados. Ana Paula foi perfeita e acertou na marcação de duas jogadas capitais e difíceis. Validou corretamente o gol do são-paulino Fábio Simplício, no fim do primeiro tempo, e anulou o gol de Rinaldo, nos acréscimos, apesar da chiadeira dos campineiros. Ele estava impedido. Ruy também teve um gol bem invalidado por Aline Lambert. O jogo não foi dos mais fáceis para a arbitragem, que pela primeira vez na Série A do Nacional foi composta por mulheres. Os atletas, em alguns momentos, exageraram nas reclamações. Silvia Regina, porém, foi rigorosa e aplicou cartões amarelos para coibir a violência e a indisciplina. Ricardinho foi um dos punidos. ?Mas elas tiveram boa atuação?, comentou o meia. A marcação prevaleceu na partida de Campinas. O técnico do São Paulo, Roberto Rojas, escalou um time bem defensivo. Em vez de pôr dois atacantes, Rico e Kleber, como vinha sinalizando, acabou deixando apenas Rico à frente para colocar mais um volante, Carlos Alberto. O time criou pouquíssimas chances de gol na primeira etapa e só conseguiu manter o 0 a 0 por causa de duas boas defesas do goleiro Rogério Ceni, o melhor atleta em campo. Antes do intervalo, Simplício aproveitou passe de Ricardinho para abrir o placar. O time do técnico Pepe ? que deve se transferir para o Catar e deixar o Guarani ? iniciou a segunda etapa de maneira desorganizada. Melhor para o São Paulo, que foi pouco ameçado, e, apesar do futebol burocrático e pouco criativo, conquistou a terceira vitória consecutiva, mesmo sem seus principais jogadores, Luís Fabiano, machucado, e Kaká e Fabiano, suspensos. A equipe do Morumbi volta a campo no sábado, quando recebe o São Caetano. O time do interior, que tem só 18 pontos, enfrenta o Goiás, no Brinco de Ouro. Guarani: Jean; Nenê, Bruno Quadros e Juninho; Ruy (Wagner), Leandro Guerreiro, Simão, Marquinhos (Esquerdinha) e Gilson; Rinaldo e Rodrigão (Creedence). Técnico: Pepe. São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo Moura, Júlio Santos, Jean e Jorginho Paulista (Régis); Adriano, Carlos Alberto, Fábio Simplício, Gustavo Nery e Ricardinho (Júlio Baptista); Rico (Kleber). Técnico: Roberto Rojas. Gol: Fábio Simplício aos 43 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Silvia Regina Oliveira. Cartão amarelo: Bruno Quadros, Esquerdinha, Jorginho Paulista, Adriano, Carlos Alberto, Gustavo Nery e Ricardinho. Renda: R$ 81.170,58. Público: 11.697 pagantes. Local: Brinco de Ouro.