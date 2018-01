São Paulo ofensivo para cima do Flu Com moral entre os dirigentes do clube e contando com um lobby dos jogadores para ser efetivado no cargo, o técnico interino Milton Cruz promete que o São Paulo será bastante ousado diante do Fluminense, às 16 horas, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Uma das pistas de que isso possa acontecer são os elogios que fez a seus atacante no desembarque do elenco, na sexta-feira à noite. Ele elogiou seus três atacantes. "O Luizão é muito bom, raçudo, está sempre bem colocado. O Diego Tardelli fez bem função que eu pedi no Chile e o Grafite volta após suspensão. Quem sabe não jogo com três atacantes?", disse o treinador, criando o mistério. O mais provável, porém, é que ele mantenha o esquema 3-5-2, jogando com Grafite e Diego Tardelli, que vinham fazendo a dupla titular do ataque sob o comando de Emerson Leão. Caso Milton Cruz opte mesmo por escalar três atacantes, quem deve ceder o lugar é o zagueiro Edcarlos, passando o esquema para o 4-3-3. No duelo entre campeões paulista e carioca, a ordem é estrear bem no Campeonato Brasileiro. "Todos querem tirar casquinha do São Paulo, mas não vão conseguir," adverte o lateral-direito Cicinho, que pode estar se despedindo do clube - tem propostas de Itália, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Segunda-feira seus procuradores reúnem-se com os dirigentes são-paulinos. A multa rescisória é de US$ 6 milhões. Podem, porém, renovar contrato até 2008.