São Paulo oficializa a contratação do atacante Kieza por três anos

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Kieza. O jogador treina no CT da Barra Funda desde a última semana e aguardava a chegada de documentos do Shanghai Shenxin, da China, para ter a chegada oficializada. Após passar duas temporadas no Bahia, o atleta assinou contrato por três temporadas, com vínculo até 31 de janeiro de 2019.

Segundo maior artilheiro do futebol brasileiro na última temporada, com 29 gols - atrás apenas de Ricardo Oliveira (37 gols pelo Santos) -, o atacante Kieza é o terceiro reforço da equipe para 2016, depois do lateral-esquerdo Mena e do zagueiro Lugano. O jogador de 29 anos poderá reeditar no São Paulo a dupla com Rogério, com quem atuou junto no Náutico.

A negociação no valor de R$ 4 milhões foi acertada na última semana, após o Bahia desistir de prorrogar o vínculo com o jogador. Revelado pelo Serra, do Espírito Santo, Kieza traz no currículo passagens por times como Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico. Já no exterior, teve a oportunidade de atuar no futebol chinês e defender o Shabab Dubai, dos Emirados Árabes.

Nos últimos dias, Kieza integrou os trabalhos com o restante do elenco. Ele já realizou os exames médicos e, agora, aprimora a forma física para poder ficar à disposição do técnico Edgardo Bauza, que conta para a posição de atacante com Alan Kardec, Centurión, Rogério, Wilder e João Paulo.