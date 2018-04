São Paulo oficializa novo gerente de marketing

"O Ratto é um excelente profissional e com um currículo muito bom. Vai nos ajudar fortemente na gestão do departamento de marketing e dos bons funcionários que lá estão. Temos grande desafios e ele vai contribuir diretamente para o crescimento do nosso plano de marketing", disse o vice-presidente de comunicação e marketing, Julio Casares.

Abaixo de Casares ainda está o diretor da área, Rui Branquinho, que foi quem escolheu Ratto, antigo gerente de marketing esportivo e relações esportivos da Alpargatas. Ali, era responsável pelas marcas Topper e Mizuno.

"Poder contar com um profissional assim, com dedicação exclusiva e um currículo como o dele, é animador. Fiquei meses buscando o perfil ideal para o São Paulo e não foi fácil, mas desde o primeiro papo com o Ratto senti que ele acreditou e entendeu a proposta. Será sem dúvida o meu braço direito", completa o diretor de marketing Rui Branquinho, respeitado profissional de criação que recentemente assumiu cargo no clube.