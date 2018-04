São Paulo oficializa Roni e Caramelo como reforços

SÃO PAULO - O São Paulo oficializou na manhã desta sexta-feira a contratação de mais dois jogadores para a temporada de 2013. Depois de acertar a vinda do atacante Silvinho, ex-Penapolense, o clube confirmou o lateral-direito Mateus Caramelo e o meia-atacante Roni como reforços. Eles estavam no Mogi Mirim e assinaram contrato para defender a equipe do Morumbi por três anos.

Os dois atletas já haviam se integrado ao grupo de jogadores do São Paulo e vinham treinando desde a última terça-feira no CT de Cotia visando a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 26, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Oficializado como reforços, os dois atletas festejaram nesta sexta-feira a oportunidade que terão no São Paulo. "A expectativa é muito grande, o grupo nos acolheu bem, desde o cortador de grama até o (presidente) Juvenal (Juvêncio). Estou muito feliz por vestir esta camisa", disse Roni, de 21 anos, que já estava na mira da diretoria tricolor desde quando fez parte das categorias menores do Rio Claro, outro time do interior paulista.

"O Roni sempre teve um grande destaque quando nos enfrentou nas categorias de base. Ele chamou a atenção da gente", disse Adalberto Baptista, diretor de futebol do São Paulo, explicando também que a dupla de reforços só foi apresentada nesta sexta-feira por causa de um atraso na formalização dos documentos das contratações.

Mateus Caramelo, por sua vez, comemorou o fato de ter conseguido chegar ao São Paulo tão jovem, pois tem apenas 18 anos de idade. O atleta também disse não saber explicar o motivo do apelido já incorporado ao seu nome, que ganhou quando tinha 15 anos, e preferiu falar sobre as suas características em campo. "Sou um jogador que marca forte e nas minhas idas ao ataque eu tento ser eficiente. A ficha está caindo no dia a dia. Não esperava a negociação, aconteceu de repente e, por ser novo, sei que tenho muito a crescer e evoluir", projetou o jogador, que chega ao clube para disputar posição com Douglas, Paulo Miranda e Lucas Farias.