São Paulo oficializa uruguaio e fará apresentação no Morumbi na quinta

SÃO PAULO - O São Paulo oficializou no fim da tarde desta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo uruguaio Alvaro Pereira. O jogador, que chega ao Morumbi vindo da Inter de Milão, assinou um contrato por um empréstimo pelo período de 18 meses, permanecendo no Brasil até meados de 2015.

"Estamos muito contentes por concretizar esta contratação. Temos uma expectativa muito grande pelo trabalho que o Álvaro Pereira desempenhou nos clubes por onde passou e também com a seleção do Uruguai. Também pela tradição dos uruguaios no clube e pelo entusiasmo que o próprio jogador demonstrou em defender o São Paulo", destacou o vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Reserva na Inter de Milão, o jogador de 28 anos, que se destacou com a camisa do Porto, também celebra a chance de defender o São Paulo. "É um prazer e uma responsabilidade muito grande jogar aqui. Será um desafio importante na minha carreira, porque quero manter o sucesso dos uruguaios que passaram e fizeram história no São Paulo", comentou.

"É um sonho poder defender um dos maiores clubes do mundo e tenho certeza de que isso irá acrescentar muito na minha carreira. Quero ficar muito tempo aqui e dar alegria aos torcedores são-paulinos", acrescentou o jogador, que já fala português por conta dos três anos em que defendeu o Porto.

Segundo o São Paulo, Alvaro Pereira embarca para o Uruguai ainda nesta segunda-feira para resolver questões pessoais e de documentação. O atleta deverá ser apresentado na próxima quinta-feira, às 16 horas, no estádio do Morumbi.