São Paulo paga parte da dívida para Dill Dos US$ 2,8 milhões da venda de Júlio Baptista ? ele acertou um contrato de cinco anos com o Sevilha ?, o São Paulo verá descontados US$ 420 mil. O dinheiro será repassado aos empresários do atacante Dill, que está no Botafogo, para pagar uma dívida antiga. ?Esta é a herança do ex-presidente Paulo Amaral. A cada jogador vendido ao Exterior temos de descontar 15% até pagar a encrenca do Dill?, reclama o diretor de Futebol Juvenal Juvêncio. O mesmo critério valerá para os atletas que o São Paulo negociar até chegar aos US$ 3 milhões combinados pelo atacante que estava no francês Olympique, depois de haver passado pelo suíço Servette. Parte do passe do atacante pertencia ao Canal Plus francês.