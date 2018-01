São Paulo paga R$ 40 mil pela Libertadores A conquista de uma vaga na Taça Libertadores de 2004 vai representar significativa melhora no padrão de vida de muito são-paulino. Afinal, o prêmio estipulado pela diretoria equivale a cerca de oito vezes o salário de vários jogadores, como Kleber, Diego Tardelli, Fábio Santos e Marco Antônio. Esses jovens, que despontaram neste ano, recebem cerca de R$ 5 mil mensais e podem ganhar, de uma tacada só, aproximadamente R$ 40 mil. O sistema de recompensa é, no mínimo, curioso e pouco comum no futebol brasileiro. Se conseguir pôr o time na competição continental, cada atleta receberá, em dinheiro, a metade dos pontos somados no Brasileiro x1.000. Ou seja, se o São Paulo encerrar a participação no campeonato com 80 pontos, os são-paulinos embolsarão R$ 40 mil. O título, missão praticamente impossível, renderá o dobro desse valor. Caso nenhum objetivo seja alcançado, ninguém levará nada. ?Acho que foi um acordo justo?, analisou Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol, sem, no entanto, confirmar os números. Para os mais experientes, o prêmio não fará grande diferença. Ricardinho, Rogério Ceni, Luís Fabiano e até Gabriel, por exemplo, recebem, mensalmente, bem mais do que esses R$ 40 mil. Mas para Diego, que, há quatro meses, treinava em Barueri com a equipe B e recebia em torno de R$ 1.500,00, o dinheiro será utilizado para melhorar as condições da família, que vive no interior. Ele e Kleber, no entanto, garantem que a principal preocupação é pôr o São Paulo na Libertadores, que servirá como vitrine na próxima temporada. A equipe tem 61 pontos e precisa, de acordo com matemáticos, conquistar mais 19 para, sem sustos, ficar pelo menos entre os 5 primeiros e chegar à meta traçada ? há 30 em disputa. ?Temos de vencer o Coritiba, no Morumbi, e ao menos empatar com o Inter, no Sul, além de manter a regularidade nos jogos restantes?, opinou Marco Aurélio, que citou Coritiba e Inter por serem concorrentes diretos. O meia Souza, que sofreu cirurgia no joelho direito e estava fora dos gramados havia quase cinco meses, voltou a treinar nesta quarta-feira com bola e deve ser liberado para atuar em novembro. O primeiro confronto com o The Strongest, pela Sul-Americana, deverá ocorrer no dia 29, em La Paz. Se a situação da capital boliviana não melhorar, é possível que a partida seja no Paraguai.